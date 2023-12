Concerti a teatro debutta stasera al Civico. Passi di breakdance sulle note di Bach

Con ‘Flying Bach’ si apre stasera l’undicesima edizione dei ‘Concerti a Teatro’, la rassegna di musica classica promossa e organizzata da Fondazione Carispezia, con la direzione artistica di Miren Etxaniz. Appuntamento alle 21 al Teatro Civico per l’innovativo spettacolo che fonde la breakdance con la musica di Bach. Lo spettacolo vedrà sul palco la compagnia berlinese dei Flying Steps, quattro volte campioni mondiali di breakdance: sei breaker e una danzatrice di danza contemporanea dialogheranno e balleranno sulle note di Bach, eseguite dal vivo al pianoforte da concerto e clavicembalo insieme a suoni elettronici con ritmi hip-hop, house e R&B. I biglietti per lo spettacolo ‘Flying Bach’, realizzato in collaborazione con Ad Eventi, sono in vendita alla biglietteria del Civico, online su www.vivaticket.it e www.ticketone.it, al prezzo di 28 euro, con riduzioni per coloro che sottoscrivono un abbonamento alla nuova stagione dei concerti.