Con le forbici in mano Acconciatori promossi

Diverse difficili prove per gli allievi dell’Aasa, l’Accademia artistica spezzina acconciatori, superate con successo. Andate in archivio, nei giorni scorsi – nella sede di via Castelfidardo 13 – gli esami nazionali Unfaasm (Unione nazionale famiglie artistiche acconciatori signore maschile) per le ragazze e i ragazzi impegnati nei tagli ed acconciature moda e classiche, oltre alle colorazioni moda più stravaganti. Ma ecco gli allievi che sono passati al corso successivo. 1º corso: Fausto Mendoza Mendoza, Andrea Delussu, Aneudis Garcia Duarte; 2º corso: Chiara Palagi, Martina Coltella; 3º corso: Lisa Bertogna, Federico Lopèz Lorenzo, quest’ultimo ha ottenuto anche l’attestato di qualifica professionale. Il presidente dell’accademia Aasa, Pasqualino Cardamone, ha ringraziato la commissione nazionale che ha giudicato le prove di esame, composta dai due vicepresidenti Etta Di Prisa e Paolo Ricci, dalla direttrice moda e lookmaker Monica Lombardi e il campione europeo e mondiale Matteo Cardamone, per la loro competenza, professionalità nel giudicare le prove. Poi, un uun plauso a maestri insegnanti nazionali Corrado Salustro, Paolo Petracci, Tony Carbonaro, Pasqualina D’Ascoli, Valeria Ferrari, Monica Cocozza, Lido Castagna e Sara Marigliani per il loro contributo tecnico ed artistico dato agli allievi durante il corso dell’anno. La giornata si è conclusa con la consegna dei diplomi da parte del presidente Cardamone con l’arrivederci al primo lunedì di ottobre. Con le forbici in mano.

Marco Magi