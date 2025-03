Con la droga in piazza Brin. Denunciato

Continua la lotta delle forze dell’ordine contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, tema al centro delle ultime sedute del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’impegno comune a mettere in campo maggiori controlli. La scorsa notte i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia hanno controllato in piazza Brin un 23enne domiciliato a Spezia, il cui atteggiamento nervoso ha insospettito i militari. Nella successiva perquisizione è stato trovato in possesso di uno spinello con hashish, un altro grammo di hashish e uno di cocaina. Nella sua abitazione i carabinieri hanno poi trovato altri 3 grammi di hashish suddivisi in dosi. Il giovane è stato denunciato, sequestrati 210 euro, ritenuti il provento dell’attività di spaccio.