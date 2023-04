Con il Fai un tuffo dentro la bellezza Alla scoperta delle vie di Simonetta

Un tuffo fra bellezze paesaggistiche e suggestioni letterarie. E’ quanto propongono il gruppo giovani del Fai, Fondo per l’ambiente, e Club alpino che oggi offrono l’opportunità di scoprire non solo angoli con vista mozzafiato sul Golfo dalla collina di Fezzano ma anche di immergersi nelle "vie di Simonetta", ovvero la venere del Botticelli che, nel XV secolo, si dice abbia ispirato i capolavori del grande pittore rinascimentale. Perché – forse non tutti lo sanno – Simonetta Cattaneo, giovane dalle radici nobiliari genovesi approdata dopo il matrimonio con Marco Vespucci alla corte medicea fiorentina, nacque e visse diversi anni in riva al Golfo, prima che la malattia se la portasse via poco più che ventenne. L’inedito omaggio del Fai a quella che molte fonti identificano come la musa ispiratrice dei più celebri dipinti botticelliani, a partire dalla Primavera, avverrà con "Le vie di Simonetta: i paesaggi e i panorami della Venere del Botticelli", passeggiata nel borgo alto di Fezzano alla scoperta della sua storia e delle sue opere architettoniche sulle tracce di Simonetta. Il percorso - circa 3 km, con un dislivello di 270 metri - si snoderà attraverso l’abitato di Fezzano, salendo fino alla località Bondoni, con lo splendido colpo d’occhio Golfo. Il ritrovo è alle 9,30 di sabato presso i giardini lungomare a Fezzano. Gli organizzatori consigliano acqua, scarpe tipo trekking, spuntino, pranzo al sacco, eventuali bastoncini da trekking, e abbigliamento comodo. E’ previsto un contributo libero a partire da 10 euro, con possibilità di iscriversi al Fai in loco. Info e prenotazione obbligatoria scrivere a a [email protected], o telefonare ai numeri 347 5944269 (Fai Giovani) o 348 7478928 (sezione Cai della Spezia).

F.A.