"Con Fontana, Conte e Speranza Assurdo giudicare col senno di poi"

Dopo il dramma e le lacrime la partita infinita del Covid prosegue in altri campi. Le inchieste aperte dalla Procura di Bergamo nei confronti di governatori e ministri per la gestione dell’emergenza ha trovato l’opposizione di Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria.

1 Presidente che effetto fa l’apertura delle inchieste sulla gestione pandemica?

"Trovo sbagliato e ai limiti dell’assurdo giudicare col senno di poi quanto accaduto a Bergamo e nel resto d’Italia durante i giorni drammatici della pandemia. E ancora più assurdo voler processare in Tribunale chi allora, ministro, governatore o tecnico della sanità, prese decisioni per contrastare un nemico ignoto e terribile, di cui non conoscevamo nulla e contro cui non sapevamo come difenderci".

2 Si poteva fare diversamente?

"Tante persone si presero la responsabilità di decidere cosa fare: alcune scelte possono essere state giuste, altre forse sbagliate ma in ogni caso sono certo che tutti agirono al meglio delle proprie capacità e in assoluta buona fede. Anzi, spesso assumendosi l’onere di decisioni drammatiche e coraggiose".

3 Piena solidarietà ai colleghi e ministri?

"Certamente, non si scrive né si giudica così la storia più dolorosa degli ultimi 70 anni. Piena vicinanza a Conte, Fontana, Speranza e agli altri soggetti coinvolti nell’inchiesta".