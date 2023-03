Con ’Fianco a fianco’ c’è l’opportunità di nuove conoscenze

Lunedì prossimo, grazie al finanziamento della Fondazione Carispezia attraverso il Bando Aperto 2022 e alla collaborazione dell’ Amministrazione comunale di Sarzana, prenderà il via a Sarzana il progetto "Fianco a fianco" della Cooperativa Lindbergh. Si tratta di un’idea sperimentale e innovativa, rivolta a ragazzi e ragazze trai i dodici e i venticinque anni, che pone al centro il tema dello sviluppo dell’autonomia e dell’incremento di nuove conoscenze e abilità. Nei prossimi sei mesi, saranno costituiti due gruppi che si incontreranno e si confronteranno partendo dalle proposte avanzate dai ragazzi stessi per dare vita a progetti finalizzati all’approfondimento della conoscenza del proprio territorio di appartenenza, e al ricevere sostegno ai propri percorsi di apprendimento e acquisizione di nuove competenze. Essendo un percorso rivolto a ragazzi, il fine ultimo è quello di offrire loro occasioni concrete per rafforzare la percezione di sé come ‘persona grande’ ed, al contempo, essere riconosciuti come tali. Le ipotesi di partenza potranno essere le più diverse, dalle più semplici alle più complesse, come ad esempio organizzare una cena, stabilire di andare al cinema, realizzare un viaggio, partecipare ad un laboratorio espressivo e così via. Una particolare cura sarà dedicata ai ragazzi con disabilità con l’obiettivo di acquisire e incrementare abilità fondamentali per essere autonomi al di fuori della casa. Un progetto dunque che lavora per ridurre il rischio di marginalizzazione, di isolamento ed esclusione, dando a ciascuno la possibilità di scoprire e valutare le proprie specifiche competenze ed accrescere i propri livelli di autonomia.