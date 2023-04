Con due etti di hashish a casa, arrestato 25enne spacciatore

Follo, 19 aprile 2023 – I carabinieri arrestano venticinquenne spacciatore ieri pomeriggio a Follo. I militari dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Sarzana, durante un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato anche al contrasto dello spaccio di stupefacenti, sono stati insospettiti dall’atteggiamento di un giovane già conosciuto per svariati reati inerenti gli stupefacenti. I carabinieri hanno così deciso di fermarlo e sottoporlo a perquisizione personale, estesa poi alla sua abitazione alla Spezia. La perquisizione è stata fruttuosa e sono stati rinvenuti due panetti di hashish, per un peso complessivo di quasi due etti, un bilancino elettronico di precisione, materiale vario usato per il confezionamento delle dosi e materiale da taglio, oltre a 500 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente, se immesso sul 'mercato', avrebbe fruttato circa duemila euro.

La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro, mentre il giovane è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, dopo le formalità di rito in caserma, è stato portato al suo domicilio, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto questa mattina al tribunale della Spezia. Nel corso dell’udienza l’arrestato ha patteggiato ed è stato condannato ad otto mesi di reclusione.