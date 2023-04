Comunità marinara alla carica "Più controlli nell’area protetta"

"Che nell’Area marina protetta delle Cinque Terre ci siano più barche in giro che persone alla fiera di San Giuseppe ce ne eravamo accorti da ann. E ci conforta aver appreso che uno studio commissionato dal nostro Parco abbia certificato come e quanto l’ecosistema marino sia danneggiato dal caos in superficie. Allo studio dovrebbero seguire azioni conseguenti ma ci pare che la quota di 60 operatori di noleggio di unità da diporto sia molto più che sufficiente a garantire la fruizione sostenibile dell’Area marina protetta ai turisti, e ci auguriamo che quel numero rimanga tale". Nell’ampio dibattito sulle autorizzazioni per noleggio e locazioni di imbarcazioni nell’Area marina protetta, entra a piedi uniti anche la Comunità marinara delle Cinque Terre, che invita le istituzioni a ritrovare il giusto equilibrio tra uomo e ambiente. "Se lo studio scientifico non è concluso, ulteriori restrizioni non dovrebbero interessare chi nelle Cinque Terre ci vive e ci risiede, anzi dovrebbe essere riservata l’opportunità del noleggio preferibilmente ai soli residenti" fa sapere l’associazione presieduta da Roberto Benvenuto, che ricorda come "il Parco venne istituito come il Parco dell’uomo, come luogo del positivo equilibrio tra la popolazione locale, l’ambiente e le risorse ambientali a disposizione". Un tema, quello della tutela dell’area marina, che si interseca a doppio filo con quello della depurazione delle acque, problema annoso e non ancora risolto, cui ieri La Nazione ha dato ampio risalto. "L’attività scientifica potrebbe essere riproposta anche per studiare gli effetti che producono sulle acque dell’Area marina protetta gli impianti fognari delle Cinque Terre, privi di ‘depuratori che l’acqua che ne esce la puoi usare in agricoltura’, come i nostri tanto celebrati luoghi e rinnovate sensibilità ambientali richiederebbero.

Avevamo proposto di identificare un certo numero di punti di prelievo per l’analisi delle acque, da aggiungere a quelli usuali fatti da Arpal, i cui risultati siano da un lato di maggior conforto a chi fruisce del nostro mare e dall’altro rivelarsi utile fonte di dati per uno studio sugli effetti degli scarichi fognari per come sono attualmente configurati" fa sapere la Comunità marinara, che sottolinea come sul tema dei reflui fognari "oltre agli studi servono progetti, risorse economiche, lavori a terra e in mare, e qui non possiamo che osservare promesse disattese e assenza di volontà politica; l’unico argomento periodicamente riesumato dalla politica è quello che non si devono far passare le fognature delle Cinque Terre da Monesteroli. Le marine dei cinque paesi necessitano di interventi, da non dilazionare ulteriormente".