Comune di Lucca assume 15 istruttori amministrativi

Il Comune di Lucca ha bandito un concorso aperto a diplomati per 15 assunzioni a tempo indeterminato, profilo professionale di istruttore amministrativo /contabile/socio-culturale nel triennio fino al 2026. Termine per la presentazione delle domande è il 17 aprile. Oltre ai requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego, ai candidati è anche richiesto il possesso di un diploma di scuola media superiore (con esclusione dei diplomi di qualifica). Qualora il numero dei candidati ammessi superi il numero di 400, l’amministrazione potrà decidere se espletare una prova preselettiva, con soluzione di quiz a risposta multipla sulle materie di esame previste per la prova scritta. La selezione consisterà poi nello svolgimento di 2 prove d’esame: una prova scritta e una prova orale. Domande solo attraverso il portale delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione www.inpa.gov.it.