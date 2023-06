Comune di Bolano corre ai ripari, limite di velocità imposto su strada di Montebello

Sulla strada che attraversa Montebello le auto corrono troppo, il Comune di Bolano corre ai ripari. È di questi giorni il provvedimento della giunta guidata da Alberto Battilani, che a seguito delle lamentele di molti residenti è intervenuta nel tentativo di scoraggiare gli automobilisti a pigiare troppo il piede sull’acceleratore. La strada comunale per Montebello è ad alta intensità di circolazione, percorsa da mezzi pubblici di linea, ma è priva di banchine, marciapiedi e attraversamenti pedonali. Le misure di abbattimento dei rischi per la circolazione stradale, nel tratto interno al centro abitato, riguardano il posizionamento di tre attraversamenti pedonali rialzati, distribuiti nei tre nuclei abitati in cui si suddivide la frazione di Montebello, "per rendere più sicuro l’attraversamento della carreggiata stradale da parte dei pedoni". Il Comune ha contestualmente confermato anche il limite massimo di velocità imposto anni addietro sulla strada comunale di Montebello, pari a 30 chilometri orari.