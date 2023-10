Comunale per Dosso. Lavori al rush finale

Saranno conclusi entro la prossima primavera a Levanto i lavori da oltre un milione di euro di fondi Pnrr che stanno interessando la strada comunale da Sant’Anna a Dosso. In queste settimane è stata completata l’installazione delle reti paramassi in quattro dei cinque punti colpiti dalle frane lungo la strada comunale, ed è stato avviato l’ultimo cantiere per l’installazione delle griglie di contenimento a monte della strada. "In totale sono tredici i punti critici nei quali le frane causate dalle piogge e dal passaggio degli animali selvatici (soprattutto cinghiali; ndr) hanno provocato dei cedimenti sia a monte che a valle della carreggiata, e sui quali era necessario intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza – spiega il sindaco di Levanto, Luca Del Bello –. Oltretutto, gli eventi alluvionali che stanno colpendo con sempre maggior frequenza e intensità la Liguria evidenziano la fragilità dei nostri versanti collinari: senza gli interventi realizzati, i punti che stiamo mettendo in sicurezza avrebbero presentato situazioni di criticità anche in futuro". La seconda parte dei lavori, con la costruzione dei muretti, richiederà una regolamentazione del traffico lungo la strada, con il transito dei veicoli a senso unico alternato regolato da semafori. Il primo cittadino annuncia la decisione del Comune di attuare lo stesso tipo di intervento sull’altro versante della vallata. "Con un altro finanziamento del Pnrr oppure attingendo alle risorse comunali, saranno messi in sicurezza con le stesse modalità anche i punti critici lungo la strada che scende da Sorlana a Molino di Ghiare".