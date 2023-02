Competizione iridata Brilla l’Azzurro

I Campionati Mondiali di nuoto sono una manifestazione sportiva organizzata dalla FINA, la Federazione Internazionale del Nuoto: il clou dei talenti a livello globale, in cui brillano i migliori campioni del pianeta. La prima edizione dei Campionati Mondiali di nuoto si disputò nel 1973 a Belgrado. A partire dal 2001 la manifestazione ha una cadenza biennale, mentre inizialmente le gare avevano una periodicità non ben definita e venivano disputate ogni 2345 anni. La prima nuotatrice azzurra a vincere una medaglia iridata fu Novella Calligaris, proprio all’edizione inaugurale della nuova rassegnata iridata, quella di Belgrado del 1973. Novella, oggi stimata giornalista, vinse due bronzi e un oro, diventando così la prima Campionessa Mondiale di nuoto per l’Italia: tutti oggi ricordano le sue gesta. Il primo oro maschile arrivò nel 1991 con Giorgio Lamberti, mentre è della ‘Divina’ Federica Pellegrini la prima e unica doppietta iridata con il doppio oro vinto nei 200 e nei 400 stile libero ai Campionati Mondiali di Roma del 2009.