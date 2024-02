Commissione Difesa della Camera dà il via libera al progetto Basi Blu

La Commissione Difesa della Camera dei Deputati ha dato parere favorevole ai programmi pluriennali ‘Basi blù’, il piano per l’adeguamento e l’ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali della Marina militare. Via libera anche al progetto ‘Poligoni di tiro chiusi in galleria per l’addestramento con armi da fuoco portati’. Il piano ’Basi Blu’ prevede sull’Arsenale spezzino circa 330 milioni di euro di investimenti per incrementare la capacità ricettiva delle unità navali e ottimizzare gli spazi esistenti. Previsto il dragaggio dei fondali, la ristrutturazione degli approdi e l’ampliamento del numero di ormeggi disponibili, con la costruzione di nuovi moli nell’area di Marola e il banchinamento di spazi ora non necessari, oltre al potenziamento della banchina Scali. A livello nazionale gli interventi riguardano, oltre Spezia, anche nelle basi navali di Taranto e Augusta per un investimento dello Stato stimato in 1760 milioni.

"Due programmi molto importanti per la Marina e l’Esercito – spiega il presidente della Commissione Difesa di Montecitorio Nino Minardo – che consentiranni di ammodernare le nostre basi navali e di aumentare l’utilizzo di poligoni al chiuso ma anche di riuscire a coniugare sviluppo delle Forze Armate e tutela ambientale". Il programma ‘Basi blù nasce dalla esigenza di adeguare le capacità di supporto logistico delle principali Basi navali italiane e di quelle secondarie agli standard Nato, oltre alla realizzazione di opere marittime consentirà alla nostre basi di avere una minore impronta ambientale".