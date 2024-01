Commercio, Comune incontra gli imprenditori e le associazioni

Tre incontri per confrontarsi con le attività commerciali, le associazioni di categoria e le associazioni del territorio. è quanto promosso dall’amministrazione comunale di Porto Venere, guidata da Francesca Sturlese, che punta a un percorso di condivisione su alcuni dei temi cari al tessuto commerciale locale. "In una prospettiva di cooperazione tra l’ente e le varie realtà territoriali, l’amministrazione – si legge nell’invito ai commercianti – ha pensato che fossero necessari periodici incontri, al fine di avere un confronto costruttivo su alcune tematiche sensibili. In particolare l’incontro in programma sarà incentrato sulla gestione delle iniziative legate agli afflussi turistici e, in generale, alle necessità correlate alle diverse attività, al delicato equilibrio e al giusto rapporto tra le esigenze delle attività commerciali (e dei turisti) e quelle dei residenti che vivono nel nostro territorio". Un momento di confronto per il quale il Comune si dichiara "pronta ad accogliere suggerimenti e proposte, al fine di mettere in campo iniziative efficaci per il 2024". Vista la differente natura dei tre borghi che compongono il territorio comunale di Porto Venere, e le conseguenti differenti esigenze, sono stati organizzati tre diversi incontri. Il primo si terrà il prossimo 5 febbraio alle 15 nella sala consigliare del palazzo comunale di Porto Venere; Il giorno successivo, sempre alle 15, l’appuntamento è organizzato alle Grazie, presso il Convento degli Olivetani di via Libertà. Infine, il 7 febbraio, ancora alle 15, sarà la volta di Fezzano, con l’appuntamento organizzato presso il centro sociale. Agli incontri saranno presenti il sindaco Francesca Sturlese e l’assessore al Commercio, Sara Mancini.