Commercianti soddisfatti: "I clienti guardano molto alla professionalità"

"Tendenzialmente possiamo ritenerci soddisfatti di questo Natale, soprattutto perché si percepisce che le persone hanno riscoperto il piacere di tornare dentro le attività, cosa che con la pandemia si era un po’ persa". Parole di Roberto Martini, direttore di Confcommercio La Spezia nel fare un primo bilancio sul riflesso che le spese natalizie hanno sui negozi locali, in un periodo in cui l’inflazione e il caro vita stanno interferendo sul potere d’acquisto dei consumatori. "Il regalo è ancora una cosa molto sentita fra la gente. Sicuramente un fattore che sta contribuendo a rendere il nostro bilancio perlopiù positivo è stato (e questo vale sia per Spezia che per Sarzana) aver reso le città accoglienti – ha chiarito il direttore di Confcommercio – Il merito va attribuito in parte alle amministrazioni comunali e in buona misura agli stessi commercianti che fanno il possibile per rendere le loro vetrine appetibili". Il periodo di Natale si porta dietro aspetti positivi per quanto riguarda il mondo del commercio.

"Direi che emerge quindi un briciolo di soddisfazione, che per qualcuno è grande mentre per altri non c’è". A fare la differenza secondo Roberto Martini è quindi soprattutto la componente umana: il modo di fare acquisti è cambiato, ma a non essere mutata è la voglia delle persone di confrontarsi con la professionalità dei commercianti, di chiedere loro un parere o un consiglio e di farsi impacchettare un regalo. Un bilancio positivo della situazione arriva anche da Fabio Lombardi, referente di Confesercenti Sarzana. "Specialmente per quanto riguarda il settore dell’abbigliamento le vendite natalizie hanno avuto una forte ripresa ripresa da quando il freddo ha iniziato a farsi sentire – sottolinea – Il Natale rappresenta da sempre una boccata di ossigeno per le nostre attività perché anche se è vero che il potere d’acquisto è diminuito, il Natale è sempre molto sentito". Lo stesso ragionamento, a detta di Lombardi, può essere esteso anche al settore della ristorazione che nel mese di dicembre ha riscontrato un’impennata.

"Ci sono settori, come quello dell’abbigliamento che risentono più di altri della concorrenza di Amazon e delle grosse catene di vendita online. Va detto però che comincia a essere premiato l’impegno di alcuni commercianti locali più smart, che si sono adeguati ai cambiamenti e hanno scelto di investire sul marketing e sulla comunicazione per ampliare il proprio bacino d’utenza. Un aspetto molto importante". "Il settore delle libreria, molto attivo a 360 gradi e fiore all’occhiello in particolare di Sarzana (tutte attive e tutte con la propria clientela fidelizzata) risente meno di questo tipo di concorrenza sul web per via della legge che Sil, il sindacato italiano librai Confesercenti, ha contribuito a redigere".