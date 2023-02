Commercianate indagata, ascoltato testimone chiave

E’ stato ascoltato ieri mattina dal giudice dell’udienza preliminare Marinella Acerbi, nell’ambito del procedimento che vede indagata per riciclaggio la commerciante Bombina Abossida, Antonio Femia di 41 anni, il testimone al quale la difesa rappresentata dall’avvocato Silvia Rossi e dal collega Zito del foro di Crotone ha subordinato l’ascolto per procedere con il rito abbreviato. Il collegamento si è svolto da remoto, trovandosi il testimone in detenzione domiciliare in una località protetta. Antonio Femia era stato arrestato nel gennaio 2015 dopo un breve periodo di latitanza, per traffico internazionale di cocaina. La sua testimonianza è stata registrata ed ora verrà trascritta. L’udienza per la discussione è stata rinviata al prossimo 5 maggio.

Secondo l’accusa, Bombina Abossida, la commerciante di 58 anni originaria della provincia di Crotone ma da tempo residente alla Spezia dove ha gestito alcuni negozi di moda, si sarebbe occupata del trasferimento di ingenti somme di denaro contante di provenienza delittuosa, acquistando beni immobili, quote societarie e beni di lusso come diamanti, gioielli, quadri. Parte delle somme sarebbe transitata su conti correnti bancari italiani ed esteri e parte nascosta in cassette di sicurezza o investita in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative in Svizzera, beni mobili ed immobili sull’isola di Sao Tomè e Principe nell’Africa Centrale, beni immobili a Palma di Maiorca e beni mobili ed immobili in Romania e a Capo Verde. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale della Spezia le hanno sequestrato lo scorso marzo un patrimonio di sette milioni di euro, su richiesta del pubblico ministero Elisa Loris.

