Comiti striglia il Comune sulle case popolari "Disastro annunciato. Subito una soluzione"

"Sul bando per le case popolari il Comune ha fatto un disastro e adesso se ne deve assumere la responsabilità e trovare soluzioni, altro che rivendicare le scelte scellerate fatte". Così Luca Comiti, segretario della Cgil spezzina, che continua: “Assieme al sindacato Sunia avevamo avvertito a suo tempo l’amministrazione che la clausola dei cinque anni di residenza era non solo ingiusta, ma anti costituzionale, e perciò il bando era a rischio bocciatura, cosa puntualmente avvenuta. Adesso ci sono 2.395 famiglie in attesa di una nuova casa e come Cgil siamo contrari alla procedura on line per accedere al nuovo bando; ci sono moltissime famiglie che, per ragioni diverse, scontano il digital divide. Bisogna assolutamente contemplare la domanda cartacea da poter essere compilata anche con l’ausilio dei sindacati degli inquilini. Il Comune trovi i fondi per ristrutturare gli alloggi pubblici sfitti e si faccia promotore verso la Regione e il Governo per il rilancio di un grande piano casa senza consumo del suolo e con risparmio energetico. E metta mano alla regolamentazione per gli affitti brevi perché il mercato selvaggio degli affitti legato al turismo ha fatto levitare i prezzi e sta rendendo praticamente impossibile trovare una casa ad affitto equo alla Spezia".

Sul tema torna ad esprimersi anche il gruppo consiliare del Partito democratico, con una mozione che ha in Marco Raffaelli il primo firmatario. Nel documento si chiede a sindaco e giunta di attivarsi nei confronti della Regione Liguria affinché corregga la normativa di sua competenza, cassata dalla Corte costituzionale. "è quanto mai urgente – recita il testo della mozione – assumere una decisione giusta e celere che abbia gli obiettivi di sanare le attuali condizioni di illegittimità, tutelare il diritto alla partecipazione da parte dei cittadini precedentemente lesi, assumere scelte e atti amministrativi giuridicamente corretti e tali da non incorrere in giudizi sfavorevoli all’ente"