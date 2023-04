Comicità senza censure ‘Stand up’ alla Skaletta

"La domenica? Si ride!": non solo uno slogan, ma è esattamente quello che si propone di offrire ai propri habitué - e non solo - la Skaletta Rock Club, che lancia una rassegna inedita in programma il 9 ed il 30 aprile e il 14 maggio: "Skaletta Stand Up". Come richiamato dal titolo, i tre spettacoli, che inizieranno tutti alle 21.30 – ingresso riservato ai soci Arci con consumazione obbligatoria – si rifaranno alla formula, ormai amatissima, della stand-up comedy: l’artista che durante lo spettacolo si esibisce in piedi davanti al suo pubblico, spesso rivolgendosi direttamente a chi ne fa parte.

Questi i protagonisti sul palco: domani Tommaso Pioli si esibirà in "Ghibidia", quindi, domenica 30 sarà la volta di Antonio Ricatti ed il 14 maggio del duo Valerio Airò-Andrea Chiappini. L’idea, nel quartier generale del club di via Crispi 168, che da tempo si è ormai aperto alle diverse forme espressive, covava da tempo. "Ci avevamo sempre pensato, ogni tanto se ne parlava, ma ora l’idea diventa realtà: siamo sempre stati interessati a comici e spettacoli di stand-up, che a Spezia mancano a livello indipendente, al di là dei grandi artisti nei teatri. Perché non proporlo noi, quindi, visto che la Skaletta si presta? L’idea è di lasciare gli artisti in libertà, senza freni e senza censure. Ora vediamo anche come andrà questa prima edizione: contiamo di attirare anche pubblico da fuori" racconta Andrea Caredda, uno dei soci volontari della Skaletta e organizzatore di questa nuova kermesse. Il primo a rompere il ghiaccio, nella sera di Pasqua, è il 35enne spezzino Pioli, già habitué di questa forma di comicità, che lo ha visto sul palco in altre città, che sarà seguito da Ricatti da Barletta, fondatore del gruppo BeComedy, poi BeComedy Uk, che si è fatto conoscere in Puglia e a Londra. I suoi spettacoli in solitario lo hanno visto in diverse città italiane, con tappa anche al teatro milanese Zelig, oggi a rischio chiusura, ma considerato un tempo della ristata e si è fatto conoscere sulla scena nazionale anche partecipando ad un episodio della trasmissione Italian Stand Up (registrata allo Zelig e visibile su Amazon Prime) e dal 2021 collabora con Comedy Central. Altro comico di fama è Airò: Stand Up Comedy, Zelig Time, B come Sabato e cinema – "Si muore tutti democristiani", "Mollo tutto e apro il chiringuito" de Il Terzo Segreto di Satira – e radio, con lo Zoo di 105. Si esibirà insieme ad Andrea Chiappini, altro virtuoso di questa forma di spettacolo.

Chiara Tenca