Come utilizzare meno imballaggi per i prodotti Ecco le proposte elaborate dagli studenti

I ragazzi si interrogano sulle possibili soluzioni alternative agli eccessi di confezionamento dei prodotti da supermercato. Come possiamo ridurre gli imballaggi di plastica negli alimenti? Come prima cosa potremmo cercare di ridurre il consumo di prodotti con molti imballaggi. Alcuni dei prodotti da evitare sono sicuramente la pasta, la frutta preconfezionata e soprattutto le merendine (che arrivano addirittura a 3 imballaggi). Ma basta soltanto questo? Dobbiamo iniziare a comprare prodotti sfusi, come la frutta, frutta secca, pasta, le caramelle, ecc., e portare da casa borse di stoffa, in modo da non acquistare borse di plastica alla cassa. Se possibile comprare in supermercati e negozi ecosostenibili, con sacchetti di plastica biodegradabile. Fare la lista della spesa per evitare sprechi, e consumare meno plastica e meno imballaggi, è una buona azione. Un’ altra cosa molto utile è conservare il flacone del sapone, del bagnoschiuma o dello shampoo, e acquistare le ricariche, in modo da non ricomprare ogni volta i contenitori di plastica, oppure semplicemente utilizzare un contenitore in vetro o in acciaio. Inoltre, meno imballaggi comporta meno differenziata a casa, con un risparmio economico per le famiglie e per i Comuni.