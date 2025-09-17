Come si compone un libro? Scopriamolo negli incontri al museo

Obiettivo: comporre un ‘libro d’artista’. Continuano così gli appuntamenti al Camec che prevedono incontri, letture, eventi e laboratori per promuovere l’arte contemporanea. In un ciclo di quattro incontri di due ore ciascuno, previsto per sabato 18 e 25 ottobre, 8 e 22 novembre, dalle 15 alle 17, il Centro d’arte moderna e contemporanea offre la possibilità di un corso rivolto agli adulti (ma anche ai ragazzi dai 16 anni) per comporre un ‘libro d’artista’. L’evento è promosso dall’Associazione Amici del Camec. ‘Componiamo il nostro libro d’artista’ – questo il titolo dell’iniziativa – , a cura di Caterina Giannotti, esperta calligrafica e illustratrice, è l’occasione per ideare, progettare e comporre il proprio libro d’artista. "Il libro d’artista è un lavoro artistico, che si esplica nella forma di un libro, è un’opera d’arte unica e molto personale – spiegano i promotori – . Nella storia tante sono state le forme di questo libro, così come le tecniche utilizzate per la sua realizzazione. Nel corso dell’attività, prima ci sarà una fase di colorazione della carta, creazione di texture, composizione di segni, utilizzando strumenti autoprodotti, insoliti ma capaci di creare trame inaspettate. Si passerà poi ad una fase di personalizzazione attraverso frasi, collage, testi o semplicemente segni; si arriverà poi alla vera e propria composizione del libro, cercando di mettere in equilibrio e armonia le pagine create". Si passerà infine alla rilegatura che darà completezza e vita al ‘Libro d’artista’. Il programma prevede, nel dettaglio: nel primo incontro la colorazione della carta e primi segni; nel secondo incontro, texture, composizione e produzione di segni ispirandosi alla natura e/o inserimento di lettere, frasi, foto; nel terzo incontro l’abbinamento e la composizione delle pagine che comporranno il libro; infine nel quarto incontro, appunto, la rilegatura dei libri. Per ulteriori informazioni:[email protected].

m. magi