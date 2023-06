Come cambia il nostro mare Ricercatori internazionali al workshop del Distretto

Un gruppo di ricercatori internazionali ha partecipato al workshop tenutosi nella sede del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine nell’ambito di due progetti: l’europeo Jerico-Ds (Design Study), rappresentato dallo Steering Committee, e l’italiano Itineris. Tre giornate di studio e lavoro che hanno costituito un nuovo ed importante passo verso la definizione e la realizzazione dell’Infrastruttura Europea di Ricerca Jerico: integrata multidisciplinare e multipiattaforma, dedicata a monitoraggio, osservazione, esplorazione e analisi dell’ambiente marino costiero e dei suoi cambiamenti in relazione a sollecitazioni naturali o generate dall’uomo. L’obiettivo del workshop è stato coordinare lo sviluppo della componente nazionale di Jerico, punto di contatto tra i progetti Itineris, nel dominio marino, e Jerico-Ds, e confrontare le rispettive strategie di sviluppo per ottimizzare il percorso di design, implementazione e operatività dell’infrastruttura stessa a livello paneuropeo. L’Unione Europea prevede che in questo ambito venga utilizzata la Esfri Roadmap, a cui la comunità Jerico farà domanda di ingresso nel 2024: si tratta di uno strumento strategico per sviluppare l’integrazione scientifica dell’Europa e rafforzarne la portata internazionale. "È importante per noi aver ospitato questo evento di rilevanza internazionale – sottolinea il Presidente del Dltm Lorenzo Forcieri – che avrà ripercussioni sulle attività scientifiche dei prossimi anni e ha messo sempre più il Distretto al centro della Blue Economy". Marcello Magaldi, oceanografo al Cnr-Ismar di Lerici e rappresentante nazionale Jerico, spiega l’importanza e la rotta per il futuro, che riserva sorprese.

"Abbiamo bisogno di dati costieri marini per risolvere problemi importantissimi di cui abbiamo avuto evidenza negli ultimi giorni, come ad esempio le alluvioni: il contenuto del calore nel mare è essenziale per le precipitazioni che poi scaricano a terra e ciò che è accaduto in Emilia Romagna ne è un classico esempio, o ancora le ondate di calore che si sono verificate l’anno scorso. Iniziative europee quali Jerico e italiane come Itineris mettono a disposizione una quantità di fondi mai vista per ottenere questi dati: nella prossima decade, che coincide con il Decennio delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile (2021-2030), potremo analizzarne una quantità ingente". Con un rischio dietro l’angolo che potrebbe, però, precludere in parte il lavoro della comunità scientifica. "Purtroppo – continua Magaldi – mancano le professionalità: specie in Italia c’è carenza di marine data scientist, persone che lavorano sull’intelligenza artificiale per i cosiddetti approcci data driven. Questa è una vera chiamata alle armi, soprattutto per le nuove generazioni: interessatevi a queste nuove metodologie, saranno il futuro delle nuove professioni".