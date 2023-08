Come batte forte il cuore dei tifosi Abbonamenti sopra quota 4200

Nonostante la retrocessione in Serie B delle Aquile, gli spezzini stanno dimostrando un attaccamento ai colori bianchi fuori dal comune, tenendo fede al motto che in riva al Golfo è di casa: "Mai un passo indietro, non molliamo mai, avanti sempre 1906!". Ben 4227 gli abbonamenti sottoscritti dai sostenitori aquilotti in un mese (la campagna ha preso il 19 luglio) un numero davvero importante se si pensa l’enorme delusione e amarezza che il ritorno in B ha determinato. Tantissimi tifosi, alla luce dell’ottimo andamento delle sottoscrizioni, auspicano una proroga immediata della campagna abbonamenti traguardando l’obiettivo realistico delle cinquemila tessere. Stando, però, alle prime indicazioni la società bianca non seguirà questa linea confermando i termini di chiusura della campagna a ieri, venerdì 18 agosto, prevedendo una riapertura straordinaria solo la settimana precedente la prima partita casalinga delle Aquile prevista il 2 settembre contro il Como. Un modus operandi che, se confermato, non asseconderà l’ondata di entusiasmo crescente in atto nella tifoseria che si sarebbe potuta concretizzare con tante adesioni la prossima settimana. Tenendo altresì presente che molti tifosi rientreranno dalle ferie già domani. Mai come in questa occasione si dovrebbe sfruttare l’effetto moltiplicatore che l’andamento positivo delle sottoscrizioni inevitabilmente determina, una sorta di contagiosa voglia di esserci generalizzata che potrebbe trovare il suo apice proprio la settimana prossima, specie se lo Spezia dovesse vincere a Bolzano.

Una società come lo Spezia dovrebbe mettere sempre tra gli obiettivi prioritari da conseguire l’allargamento del bacino di utenza. Non è stato così nello scorso campionato con l’adozione di prezzi troppo elevati, perdendo un’occasione più unica che rara di fidelizzare nuovi tifosi sfruttando il palcoscenico della A. Quest’anno l’adozione di tariffe più basse va nella direzione auspicata, ma va supportata con ulteriori iniziative (come visite degli atleti nelle scuole e nei club) oltre a una flessibilità dei termini della campagna abbonamenti. Alvini ha sollecitato "un ‘Picco’ ruggente", comprendendo da uomo di campo qual è quanto sia fondamentale l’apporto del popolo bianco. Uno stadio stracolmo di tifosi aquilotti determinerebbe benefici alla squadra: necessario fare il possibile perché ciò si realizzi.

Fabio Bernardini