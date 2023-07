Coltellate alla compagna in strada Patteggia quattro anni e otto mesi

Ha patteggiato quattro anni, otto mesi e dieci giorni di reclusione Sokol Begaj, il muratore di origini albanesi di 38 anni, in possesso della cittadinanza italiana, che l’8 luglio 2022 all’ora di pranzo brandendo un coltello da cucina aveva inseguito la compagna in strada in piazza Concordia a Migliarina per colpirla. Erano state sette le coltellate, per fortuna non tutte andate a segno in profondità.

La sentenza è stata pronunciata ieri dal giudice Marinella Acerbi, in seguito alla richiesta di patteggiamento presentata dagli avvocati di fiducia Cristian Falconi e Daniele Caprara, dopo che il pubblico ministero Elisa Loris aveva chiesto il giudizio immediato.

Una condanna anche mite, considerando il capo di imputazione di tentato omicidio, non solo per lo sconto di un terzo della pena previsto dal rito alternativo, ma perché Sokol Begaj ha anche risarcito la parte offesa su consiglio dei suoi legali. E questo ha influito nel giudizio.

Si era trattato di un’aggressione provocata dall’impeto, non certamente premeditata. Tanto che Sokol Begaj era uscito di casa a torso nudo e pare fosse addirittura scalzo (qualcuno dice abbia perso le ciabatte nel rincorrere la donna). La compagna che ha 27 anni ed anche lei è di origine albanese, per cercare di sfuggire alle coltellate è salita su un autobus della linea P diretto a Porto Venere, dalla porta della discesa, sperando che l’uomo desistesse dal suo intento. Invece è salito anche lui e l’aggressione si è concretizzata con i due fendenti più pericolosi, quelli che hanno costretto la giovane donna, inizialmente ricoverata in rianimazione, ad essere sottoposta ad un intervento di drenaggio polmonare.

A causa dei numerosi litigi tra la coppia, all’epoca dei fatti i figli erano stati affidati ai servizi sociali. E il tribunale dei minori di Genova si era riservato di verificare se il padre e la madre fossero in grado di accudirli. L’uomo, che abitava assieme ai genitori, aveva visto in strada la compagna ed era sceso con il coltello in mano. La donna era stata colpita alla fronte e al collo per fortuna in modo superficiale, aveva iniziato però a perdere sangue tanto che i passanti che l’avevano vista fuggire, si erano spaventati.

Massimo Benedetti