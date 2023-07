Coltellate al padrone di casa Arrestato per tentato omicidio

Ha accoltellato il padrone di casa, dal quale, a suo dire, sarebbe stato in precedenza picchiato. La squadra volante della polizia ha assistito in diretta all’aggressione con i fendenti e se gli agenti non fossero tempestivamente intervenuti per togliergli di mano il coltello da cucina usato come arma, probabilmente le conseguenze sarebbero state ben più gravi.

Protagonsita dell’episodio, accaduto domenica sera in via Borachia a Migliarina, è Fabrizio Verdina, spezzino di 60 anni, una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. E’ stato arrestato in flagrante, con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo infatti, con il volto tumefatto e accecato dalla rabbia, nonostante stessero arrivando i poliziotti della squadra volante dentro l’appartamento, ha accoltellato il rivale in cucina. Ha cercato di mettere a segno cinque fendenti, sia alla gola che al petto, il rivale però è riuscito a schivarli. Non è stato così, però, per uno dei cinque colpi che lo ha attinto al costato, procurandogli una vistosa ferita.

La vittima, uno spezzino di 51 anni che risulta il titolare dell’appartamento dell’Arte, ha iniziato a perdere sangue copiosamente. Mentre i poliziotti hanno disarmato l’aggressore, è stato chiesto l’intervento dell’automedica Delta 1 e dell’ambulanza della Croce Rossa, che ha caricato e trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea in codice rosso.

C’era il rischio che la coltellata potesse aver lesionato organi vitali, pertanto il ferito è stato subito sottoposto ad una tac. Per fortuna nonostante la lama abbia affondato nel costato, non sono stati colpiti i polmoni se non solo di striscio. La prognosi per il cinquantunenne ferito, infatti, è di sette giorni.

E’ finito all’ospedale anche l’accoltellatore e paradossalmente era lui in condizioni più gravi per le ferite al volto con una sospetta frattura. Il referto, infatti, è di trenta giorni. Fabrizio Verdina sostiene che a provocargli quelle lesioni nel corso di una lite sia stato l’uomo che poi ha accoltellato. Risulterebbe che l’aggressore abitasse nello stesso appartamento, dove aveva preso in affitto una stanza. Non sono chiari i motivi della lite, su questo sta indagando la polizia.

Gli agenti della volante hanno informato il pubblico ministero di turno Alessandra Conforti, ravvisando il reato di tentato omicidio anche se poi le condizioni della vittima, comunque ricoverata in osservazione, si sono rivelate meno gravi del previsto. Fabrizio Verdina è stato associato alla casa circondariale e domani comparirà davanti al gip Mario De Bellis per l’udienza di convalida dell’arresto.

Massimo Benedetti