Colpita sulla battigia dal gavettone "Siamo stati noi, ma non siamo bulli"

La bagnina non si è presentata al lavoro in spiaggia, ancora provata dal vivace pomeriggio che l’ha costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso. I medici le hanno prescritto 7 giorni di riposo ma le sue condizioni sono buone. Adesso avrà tempo di chiarirsi con i ragazzi dello stabilimento balneare Le Tamerici di Fiumaretta che sono stati, insieme a lei, protagonisti della ’baruffa’ che si è poi allargata ai commenti di tutta la spiaggia. La frattura potrà essere ricomposta con buona volontà tra ragazzi, quasi coetanei. Ma intanto i protagonisti della vicenda hanno voluto scacciare l’idea di essere dei ’bulli’" e teppisti. "Abbiamo lanciato tre palloncini pieni d’acqua – spiegano – e uno soltanto ha colpito la ragazza al volto. Ma nessuno ha lanciato sassi e neppure un pallone riempito di sabbia. Potrebbero essersi confusi dal fatto che la palla è stata mostrata tagliata e sporca di sabbia". Della ricostruzione della dinamica si è interessato anche Alberto Fregoso, il responsabile della cooperativa ’In the box" che gestisce il servizio di salvataggio in spiaggia. "Intanto è importante che la ragazza stia bene – ha detto – poi ci sarà il tempo per i chiarimenti. Quello che diciamo sempre ai ragazzi che svolgono egregiamente il servizio di controllo sulle spiagge è di non prendere iniziative se non quelle legate al salvataggio. Possono crearsi momenti di tensione e in questo caso ci si rivolge alle autorità oppure ai titolari dello stabilimento". La scintilla si è accesa quando la ragazza ha rimproverato i ragazzi, tutti tra i 14 e 16 anni, che stavano giocando a palla sulla battigia. A un certo punto il pallone è sparito e poi è rispuntato bucato e questo ha sollevato la discussione. Sono volati tre gavettoni di acqua e poi la ragazza ha avuto bisogno di cure.

m.m.