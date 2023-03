’Colonialismo ed etnografia’ Conferenza di Giacomo Paolicchi

Al museo etnografico ‘Giovanni Podenzana’, oggi alle 17, si terrà la conferenza ‘Colonialismo ed etnografia’ a cura di Giacomo Paolicchi, conservatore della stessa struttura museale. L’incontro affronterà il tema delle politiche coloniali europee tra 800 e 900 che portarono alla nascita di veri e propri imperi e sarà quindi l’occasione per approfondire i legami tra colonialismo ed etnografia: l’Italia, pur in ritardo, giocò un ruolo di primo piano nel cosiddetto Corno d’Africa da cui provengono manufatti oggi nelle collezioni di molti musei etnografici, tra cui quello spezzino. La conferenza è parte della rassegna dal titolo ‘Il periodo postunitario. Fatti e personaggi che hanno plasmato il volto del Regno d’Italia’ realizzata in collaborazione con il centro culturale Il Porticciolo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni: 0187 727781 o mail a [email protected]