"Colombaio, parco dei cani in condizioni disastrose"

"Il Parco dei cani al Colombaio è allo sfascio!". Parola di Raffaele Mele, presidente di Anta La Spezia, associazione animalista attiva da 18 anni sul nostro territorio. "Siamo amareggiati – prosegue Mele – perché quell’area in via dei Pioppi, nella zona di Pegazzano, crea disagi e ha pericoli inaccettabili". Nel capoluogo esistono tre parchi per i nostri amici a quattro zampe. "Uno in zona Maggiolina, uno vicino a via Chiodo, nei giardini pubblici, ed uno in zona Pegazzano. Oltre ad essere pochi, non è possibile che uno di essi abbia un’unica fontana rotta, buchi nella rete con il rischio assicurato della via di fuga per i cani, cancelli che non si chiudono perché rotti ed i padroni dei cani costretti ad affiancare sedie per evitarne l’apertura". Oltre all’aspetto della sicurezza Mele si sofferma su altri problemi. "È rilevante anche l’aspetto igienico, considerando la presenza di cartacce, tubi di plastica e rami ormai da potare. L’amministrazione, ad oggi, si è dimostrata aperta riguardo alle tematiche animaliste, pertanto speriamo in una risoluzione dei disagi in tempo brevis, per la tutela ed il benessere dei cani che frequentano il parco di via dei Pioppi e per i cani che, a causa di tali disagi, non hanno mai avuto l’opportunità di godere di questo beneficio. La nostra associazione rimane a disposizione, come sempre, per qualsiasi cosa l’amministrazione comunale avesse bisogno".

m.magi