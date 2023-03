Colline nel degrado "Non c’è manutenzione"

Nella caccia al degrado che si va denuncia (e anche vetrina elettorale) il consigliere comunale di Porto Venere Fabio Carassale (Ambiente e progresso), dopo il report sulle condizioni di abbandono del castelletto genovese in fregio a punta San Pietro, ha allungato lo sguardo sulla collina, fino a percorrerla. Risultato: "Il degrado imperversa anche lì: manutenzione assente, vegetazione infestante, cartelli indicatori e panchine del Parco divelti, vecchie e nuove problematiche che riguardano le viabilità irrisolte a cominciare dalla pericolosità delle strade gruviera che rendono difficoltosi il transito delle auto e anche dei mezzi di soccorso" è il bilancio da cui ha preso spunto un’interrogazione al sindaco Matteo Cozzani per conoscere quali interventi manutentivi intende programmare nel contesto dell’area fruita da tanti escursionisti e quali determinazione vuole assumere in relazione al Giro d’Uggi. Su quest’ultimo punto rileva: "A seguito della esecuzione di lavori di adeguamento della sezione idraulica del canale Ria da parte di privati, è stata interrotta la viabilità della “Fornace”; viabilità che, come da convenzione urbanistica legata all’ultima nuova edificazione realizzata su via Canedoli, veniva, a metà degli anni 2000, ipotizzata per la creazione di un anello a senso unico tra la stessa via Canedoli e la via Fontanella in modo da sgravare il primo e più congestionato tratto viabilistico inidoneo alla circolazione a doppio senso di marcia". Di qui la domanda: che fare? La risposta è sollecitata in vista del primo consiglio comunale, con data ancora da fissare.