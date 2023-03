"Collega in soccorso dalla Toscana Ma una volta a settimana non basta"

Parla, ancora una volta, a nome del mondo femminile. In primis, di chi si è rivolta alla sede spezzina dell’Udi per denunciare la propria odissea nell’esercizio di un diritto sancito per legge: la costantemente attaccata 194. Franca Beltramo, presidente della storica delegazione locale attiva dal lontano 1945, chiede risposte ai vertici dell’azienda sanitaria locale. "Sono state diverse – non vuole quantificare, spiegando che il loro numero è in costante aggiornamento – coloro che si sono rivolte a noi, denunciando di aver avuto difficoltà a ottenere l’interruzione volontaria di gravidanza. La situazione non è certo rosea: siamo a conoscenza del fatto che tre medici non obiettori se ne siano andati via e anche che servano dei rimpiazzi al più presto perché, a quanto ci risulta, soltanto una dottoressa in arrivo da un ospedale toscano viene al Sant’Andrea una volta a settimana e da sola non è certo sufficiente".

Nello specifico, per chi vuole o è costretta a ricorrere all’aborto, si aprirebbe secondo le testimonianze raccolte un gioco di rimpalli e rinvii, che psicologicamente e fattivamente metterebbe a dura prova in un momento già critico. "Si trovano sempre davanti obiettori di coscienza – continua –, per cui devono insistere, richiamare, riprovare: nessuno ti risponde, ti rimandano di una settimana, vai per sottoporti all’ivg e ti dicono di tornare. Questo è il quadro tracciato unilateralmente da chi si rivolge a noi (per questioni di privacy, non possiamo entrare in contatto con loro, ndr.). Siccome dall’azienda sanitaria nessuno rende conto di questo stato di cose, chiediamo risposte, vorremmo che qualcuno chiarisse la situazione". L’ultimo interrogativo riguarda la pillola abortiva Ru486. "Perché non viene spinta? Evita l’intervento chirurgico, eppure questo non accade. Altra domanda senza alcuna risposta".

Chiara Tenca