Collaboratore informatico per Conservatorio Paganini

Il Conservatorio di Musica Niccolò Paganini di Genova ha bandito un concorso per collaboratore informatico da assumere a tempo indeterminato e pieno. Servono requisiti specifici per poter partecipare: diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico universitario previgente all’entrata in vigore del D.M. 50999 (vecchio ordinamento) o laurea triennale in informatica o in ingegneria informatica; età non inferiore ad anni 18. Non è previsto alcun limite massimo di età, salvo quelli generali previsti per l’assunzione presso la pubblica amministrazione, idoneità fisica all’impiego. Il Conservatorio si riserva la facoltà di effettuare una eventuale preselezione, in caso di elevato numero delle domande pervenute, superiore alle 30 unità. Le prove d’esame alle quali saranno sottoposti i concorrenti saranno due e consisteranno in uno scritto e in un colloquio. Bando disponibile sul sito dell’ente www.conspaganini.it. La procedura selettiva prevede anche la valutazione dei titoli. La domanda deve essere presentata entro il 4 giugno tramite il portale InPA www.inpa.gov.it.