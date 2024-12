Collaboratore di farmacia. Concorso pubblico a Massa

Il Comune di Massa ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) di 1 posto di collaboratore di farmacia. Nello specifico, al dipendente potrà essere richiesto lo svolgimento della seguente attività elencata a titolo esemplificativo ma non esaustivo: carico e scarico della merce, gestione stock medicinali, controllo delle bolle e verifica, gestione resi ai grossisti, gestione farmaci e dispositivi distribuiti per conto delle Asl, Haccp, gestione farmaci scaduti e inventario del magazzino. Per partecipare basta il diploma di scuola superiore, richiesta conoscenza lingua inglese e applicazioni informatiche più diffuse. La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente tramite il Portale del Reclutamento inPA, entro il 21 dicembre. Sullo stesso sito è inoltre possibile prendere visione del testo integrale del bando di concorso oppure attraverso il portale del Comune di Massa.