Coldiretti soddisfatta: "Opportunità da cogliere"

La nuova chance va colta al volo. Entro marzo infatti i produttori che vorranno allargare la propria potenzialità produttiva dovranno presentare la relativa domanda in Regione Liguria e in caso di accoglimento avranno tempo per i successivi tre anni per esercitarla e iniziare così un piccolo, ma comunque importante e significativo, passo avanti. Intanto la firma del ministro per l’agricoltura Francesco Lollobrigida che consentirà ufficialmente l’ampliamento della superficie minima di assegnazione alla Regione Liguria è stata accolta con estrema soddisfazione anche da Gianluca Boeri presidente Coldiretti Liguria e Bruno Rivarossa delegato confederale.

"Siamo molto orgogliosi di questo decreto perchè si tratta di una grande vittoria sindacale – hanno commentato Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa – abbiamo partecipato a tutti i tavoli organizzati dall’assessore all’agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana per ottenere il raggiungimento della soglia minima dei 30 ettari che significa andare a raddoppiare il limite attualmente previsto. E adesso vedere finalmente realizzato questo progetto ci riempie di enorme soddisfazione". Oltre alla Liguria lo stesso provvedimento di ampliamento premierà la Valle d’Aosta. Nei mesi scorsi l’associazione è stata tra le prime a rilanciare l’azione di Regione Liguria per l’ottenimento del provvedimento da parte del ministero dell’Agricoltura

m.m.