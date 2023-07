Cocktail alla vodka a un diciassettenne, maximulta a barista del centro

La Spezia, 24 luglio 2023 – Auto senza assicurazione e revisione, cocktail alla vodka servito ad un diciassettenne, una bottiglia di vetro venduta dopo le 21 e un minorenne intento a consumare droga. È il bilancio dell'intervento della polizia locale impegnata nel weekend, nel centro storico e nel quartiere Umbertino.

In particolare, il Comando di viale Amendola ha disposto anche un servizio di agenti in abiti civili che hanno pattugliato tutte le vie del centro, rilevando anche il rispetto delle prescrizioni acustiche dei locali, che non hanno trasmesso musica a volume eccessivo tanto da non rendere necessaria nessuna sanzione.

Il bilancio è stato di tre violazioni, delle quali una a carico di un pubblico esercizio situato in pieno centro storico, il cui titolare ha venduto ad un 17enne un cocktail a base di vodka. Il ragazzo, che stava consumando seduto nel dehor del locale, essendo maggiore di 16 anni, ha evitato al gestore del locale di essere segnalato all’autorità giudiziaria, ma a suo carico si procederà amministrativamente con una sanzione fino a 1.000 euro.

Veniva poi verbalizzata a carico del titolare di un minimarket etnico situato in corso Cavour, la violazione con sanzione di 200 euro per la vendita dopo le 21 di una bevanda in un contenitore di vetro; in questo caso è stato sanzionato anche l’acquirente con un verbale da 50 euro.

Nell’ambito dei controlli è stato anche individuato e segnalato alla locale prefettura un minorenne intento a consumare droga in piazza Chiodo.

Infine non sono mancati i controlli stradali, infatti sabato sera sono stati individuati e sanzionati due veicoli privi di assicurazione e di revisione che transitavano in viale Italia.

Marco Magi