’Coccobello centro medico’ Spettacolo al teatro Civico fra divertimento e solidarietà

Dopo l’avventura di quattro anni fa arriva al Teatro Civico, insieme all’associazione ‘In cerca di un bebè’, lo spettacolo ‘Coccobello Centro medico’. Appuntamento stasera, a partire dalle 21, con ingresso a 15 euro, che saranno devoluti in beneficenza. "Passati questi anni di stop – spiegano dallo staff del Centro, ovvero i promotori – potevamo fermarci e lagnarci delle disgrazie mondiali che non mancano mai? Col cavolo! Abbiamo aperto il Coccobello Centro Medico, un luogo di eccellenza sia per chi cura sia per chi è curato, un contenitore di demenzialità sanitarie e pazienti idioti. Un poco Rocky Horror picture show e un poco Hellzapoppin, Coccobello è frequentato da gente preparata ed esperta, perché ridere è molto curativo. Allora buon divertimento, Coccobello vi monitora".

Sul palco, con la drammaturgia e la regia di Alberto Cariola, ci saranno Cristina Bordino, Patrizia Cataldi, Federica Ciacci, Alberto Confalonieri, Simonetta Cozzani, Carmen Di Mauro, Manuela Donati, Elia Fiorentini, Federico Nieri, Sandra Picasso, Marzia Rizzuto e Jessica Vecchio (con i ringraziamenti a Ermanno Pasero e Rosita Piscopo). Ricordiamo che l’associazione ‘In cerca di un bebè’ – nata nel 2015 per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni intorno al grave problema dell’infertilità di coppia e sul tema della procreazione medicalmente assistita – ha finanziato il centro di Pma dell’Asl 5 fin dal suo esordio, acquistando, con i soldi della beneficenza, tutti gli strumenti del Centro. Anche quest’anno, con le ostetriche, i medici, le infermiere, il personale amministrativo e gli oss, ha organizzato quindi questo spettacolo teatrale. Tutti gli attori e i gli organizzatori, naturalmente, hanno partecipato gratuitamente così come gratuito è stato l’utilizzo del Teatro Civico, grazie al patrocinio del Comune e dell’Asl5. "Siamo certi – concludono i protagonisti – , venite a vederci, vi garantiamo un’ora e mezza di puro svago".

Marco Magi