Classico rock da Bach ai Queen

Si terrà domani sera un originale concerto intitolato ‘Da Bach ai Led Zeppelin’ nei Giardini del Parco di Via Valentini (Ponte di Arcola) con il celebre Quartetto Eos (nella foto), un quartetto classico per i classici del rock. Il concerto è il penultimo appuntamento del festival provinciale ‘I Luoghi della Musica’, con l’ensemble formato da Matteo Salerno al flauto, Aldo Capicchioni al violino, Aldo Zangheri alla viola e Anselmo Pelliccioni al violoncello a proporre un gioco in cui strumenti classici interpretano i classici del rock degli ultimi anni. Lo spettacolo, alle 21.15, inizia con alcune rivisitazioni di capisaldi del repertorio tra cui un medley sulle musiche di Bach secondo la versione di Jan Anderson dei Jethro Tull. Improvvisamente tutto prende un’altra piega con ‘Sweet child of mine’ dei Guns’n Roses, ‘Smoke on the water’ dei Deep Purple, alcuni capolavori dei Queen, quindi Ennio Morricone e Franco Battiato. Chiusura con le musiche dei Led Zeppelin. Ingresso gratuito.