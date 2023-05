’Classica in jeans’ tutta al femminile con il Duo Undine

Il palco di ‘Classica in Jeans’ sarà oggi tutto al femminile. Al Museo Diocesano, dalle 17, nella rassegna curata dalla Società dei Concerti, ecco il Duo Undine, ovvero Francesca Dumas e Rita Maggiani, unite dalla passione per la musica, che si incontrano, si trovano, e danno vita, alla fine del 2020, al sodalizio. Francesca, pianista, ha conseguito il diploma triennale al Conservatorio Puccini della Spezia e il diploma ad indirizzo solistico all’Istituto di Studi Musicali Superiore Boccherini di Lucca; oggi è docente di pianoforte classico all’Accademia Bianchi di Sarzana. Rita, flautista, si è diplomata con il massimo dei voti anch’essa al Puccini della Spezia. Ha continuato ad approfondire lo studio dello strumento frequentando corsi annuali di alto perfezionamento e lo scorso anno ha conseguito il diploma accademico di secondo livello con lode e menzione in flauto?traversiere al Conservatorio Boito di Parma. Il programma in cui si esibiranno le giovanissime musiciste, prevede musiche di: Schumann, Tre Romanze op. 22, Gaubert, Sonata opera 1 per flauto e pianoforte, Schubert, Sonata Arpeggione D. 821. Sarà possibile acquistare il biglietto in loco, al costo di 7 euro (ridotto a 5 per i soci della Società dei Concerti e gli studenti). Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a [email protected]