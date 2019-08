La Spezia, 27 agosto 2019 - Blitz dei carabinieri della stazione di La Spezia Mazzetta e dei Forestali della stazione della Spezia in un bosco alla periferia della città. Alcuni cittadini avevano segnalato un via vai sospetto di persone in una zona che, per sua natura, non può essere così tanto frequentata.

I militari, ieri, sono intervenuti addentrandosi in sentieri tra la boscaglia riuscendo a individuare un bivacco con una batteria utilizzata per fornire energia elettrica utile a ricaricare i cellulari, lenzuola, teli e altro materiale. A ridosso del bivacco i carabinieri hanno sorpreso un giovane cittadino extracomunitario, privo di documenti. Bloccato, il ragazzo è stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish suddiviso in 3 pezzi, 1,5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e più di 400 euro in contanti.

Il giovane è stato accompagnato in caserma per maggiori accertamenti e, una volta identificato, è emerso che a suo carico era stato emesso da pochi giorni un ordine di custodia cautelare in carcere dal tribunale di La Spezia per spaccio e di detenzione ai fini di spaccio di droga. La misura emessa è derivata da un'attività d'indagine dei carabinieri di Vezzano Ligure i quali, tra aprile a fine giugno, hanno monitorato alcune zone boschive vicino a Vezzano Ligure seguendo le azioni di alcuni giovani nordafricani intenti a spacciare.

L'attività ha inoltre permesso di identificare alcuni acquirenti segnalati in prefettura come assuntori di stupefacenti e di recuperare 8,6 grammi di cocaina. Tra questi giovani, uno era già stato arrestato a luglio in flagranza per detenzione ai fini di spaccio dai carabinieri della stazione di Vezzano Ligure. A carico del 26enne, sorpreso ieri nel bivacco, sono stati raccolti dai militari gravi indizi in ordine alla commissione di reati come la detenzione e lo spaccio di stupefacenti tali da determinare l'autorità giudiziaria a emettere provvedimento restrittivo della libertà personale. Il giovane è stato quindi denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio poiché sorpreso con droga di vario tipo contanti. È stato inoltre, insieme ai militari di Vezzano Ligure, arrestato in esecuzione dell'ordine di custodia cautelare e portato in carcere. I carabinieri forestali stanno provvedendo anche a contestare l'abbandono di rifiuti, che prevede una sanzione da 300 a 3mila euro aumentabile fino a 6mila in caso di rifiuti pericolosi perché, nella zona del bivacco, sono stati trovati vari scarti, anche pericolosi come ad esempio le batterie.