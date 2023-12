Cittadella dello sport, arriva il finanziamento per la riqualificazione

Un bel regalo di Natale. Il Comune di Follo centra i fondi del bando ’Sport e periferie’, e si porta a casa poco meno di duecentomila euro per adeguare ed effettuare la manutenzione alle strutture della cittadella dello sport di via San Martino. Il Comune ha ottenuto 199,658.93 euro, con i quali andare a coprire gran parte dell’investimento stimato dall’amministrazione comunale in 285.227,04 euro, previsto per la realizzazione di una serie di migliorie alle strutture. Il progetto prevede la sostituzione del manto sintetico del campo da calcio a 7 e dei campi di calcio a 5, la sistemazione delle recinzioni dei campi sportivi e delle aree perimetrali, la riqualificazione del campo da beach volley, ma anche l’efficientamento energetico dell’edificio che ospita il bar e le sale deputate alla pratica del biliardo, attraverso l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del fabbricato, l’installazione di un impianto di produzione di acqua calda sanitaria con solare termico, la realizzazione di servizi igienigi per persone diversamente abili, il revamping dell’illuminazione interna con l’installazione di un impianto di gestione domotica di illuminazione, la realizzazione del cappotto termico attorno all’edificio, ed anche l’installazione di stazioni di ricarica elettrica per auto. "Un’ottima notizia – spiega l’assessore allo Sport del Comune di Follo, Pasquale Giacomobono – perchè il finanziamento ci aiuterà ad effettuare lavori importanti di cui le strutture necessitavano da tempo. Puntiamo a riqualificare e migliorare una zona importante del nostro territorio: a differenza di chi dice che facciamo poco per le società sportive, questa è la dimostrazione del nostro interesse. Ringrazio per la collaborazione gli uffici comunali e il vicepresidente del Follo, Marco Agrusa".