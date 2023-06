Città sempre più a misura di studente Il concorso Ance taglia il traguardo

Gli istituti Cardarelli e Einaudi Chiodo protagonisti del concorso ’La città che verrà: l’educazione al bello. Quanto la bellezza di una città possa influenzare un giovane nelle proprie scelte”. Si è conclusa con un bilancio più che positivo l’iniziativa attivata da Ance La Spezia, in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale, volta a promuovere la consapevolezza e il coinvolgimento dei giovani spezzini nella definizione di un modello di città del quale si sentano partecipi e responsabili. Il concorso per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado è la seconda edizione di un’iniziativa già presentata con successo lo scorso anno, allora incentrato sulle opportunità e i nuovi stili di vita dopo il Covid. L’edizione di quest’anno, intitolata ’La città che verrà’ ha premiato invece i migliori tre lavori presentati sotto forma di video che dovevano elaborare il concetto del bello applicato alla città, cercando di dare una risposta alle domande che spesso accompagnano la vita di un giovane, soprattutto quando si inizia a pensare al futuro: cosa è più importante per scegliere la città in cui vivere? Cosa manca alla città in cui sei nato e cosa proponi per i giovani e il loro futuro? Quali strategie metteresti in atto per invogliare i giovani a rimanere sul territorio? Esiste qualcosa nella tua provincia, non naturale ma costruito o frutto dell’intervento umano che ritieni bello?

Gli studenti potevano partecipare in forma singola oppure in gruppo e la giuria ha selezionato i migliori tre elaborati. Questa la classifica. Primo premio a Carlo Merini e Michela Caprile con l’elaborato “L’arte di guardarsi attorno” (5S dell’Istituto tecnico Cardarelli seguiti dalla professoressa Elena Baudinelli); secondo posto ad Alessio Mazzini, Asia Ismari e Alessia Borgetti con l’elaborato “La Spezia nel futuro” (classe terza dei geometri Cardarelli seguiti dalla professoressa Elena Baudinelli); terzo posto alla classe 4M del liceo musicale con l’elaborato “Una stagione di concerti per vivere e rivivere il palco della musica” seguiti dal professore Marco Montanelli. Premio speciale a Francesco Freschi della VC servizi commerciali (opzione grafico pubblicitaria) dell’istituto Einaudi-Chiodo seguito dalla professoressa Elisabetta Manuguerra. I premi consistono in una borsa di studio per lo studente o il gruppo di studenti di valore economico diverso: duemila euro al primo classificato, 1.500 al secondo, mille al terzo. Contestualmente anche la classe di appartenenza riceverà un contributo dello stesso valore. Ance ringrazia tutti i presidi, i professori e gli studenti degli istituti che hanno partecipato.