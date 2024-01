Cippo alla deportazione. Processione al cimitero

L’associazione culturale ’InSarzana’ organizza nella giornata di sabato un pomeriggio di riflessione al cimitero di Sarzana portando un saluto oppure una poesia al monumento che ricorda la deportazione. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Sarzana e si svolge alle 15 direttamente al camposanto cittadino. Domani, venerdì, alle 17.30 al cinema Moderno verrà proiettato il film dal titolo ’Un cielo stellato sopra il Ghetto di Roma’ di Giulio Base. L’iniziativa è stata organizzata da Arci e Uisp Val di Magra patrocinata dal Comune e con la collaborazione dell’associazione di promozione della cultura cinematografica Vertigo. L’ingresso è libero.

Sempre a Sarzana sabato mattina alle 9.30 la sindaca Cristina Ponzanelli deporrà i fiori in via 27 Gennaio mentre dalle 10 agli Impavidi è in programma un incontro con le classi terze delle ’Poggi Carducci’ alla presenza della prima cittadina, Doriana Ferrato presidente dell’associazione nazionale ex deportati della Spezia. In programma lo spettacolo dal titolo ’Lettere su Legno’ di Officine Tok con Elisabetta Dini e Marco Fiorentini. Da oggi, venerdì, a domenica la sezione sarzanese del Partito democratico ricorda Germano Facetti nella sede di piazza Matteotti. La mostra verrà presentata dagli organizzatori sabato alle 17.30 alla presenza di Andrea Orlando.

Anche il Comune di Arcola organizza due incontri: sabato alle 10.30 in piazza della Resistenza al Ponte di Arcola si svolgerà un evento organizzato da Anpi Arcola con interventi della sindaca Monica Paganini (nella foto) ed Emiliana Orlandi. Mercoledì 31 invece alla scuola di via Porcareda spettacolo teatrale dal titolo ’Le modiste del ’4’ a cura della compagnia teatrale La Corte di Bolano. Alla scuola Don Celsi di Ameglia domani, venerdì, verrà proittato il film ’Una volta nella vita’ nell’iniziativa della memoria che verrà ripetuta il 9 febbraio nella giornata del Ricordo. A Castelnuovo sabato alle 17.30 alla sala conferenze del centro sociale di Molicciata verrà presentata la tesi di laurea della giovane castelnovese Jessica Ghiara in storia e civiltà e alle 18 ci sarà la visione del film ’Il segreto del suo volto’ introdotto da Paolo Rissicini presidente di Vertigo. L’ingresso è libero.