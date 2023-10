Cioccolato e vin brulè. E poi il burraco

Le località di mare sono belle anche in inverno e vanno vissute in attesa del ritorno del sole e della stagione della spiaggia. L’obiettivo della cooperativa Terre del Magra di Fiumaretta condiviso con le attività commerciali, l’associazione Vivere Fiumaretta e con il supporto dell’amministrazione comunale di Ameglia è quello di mettere insieme iniziative, laboratori, corsi di cucina, pasticceria e artigianato per tenere accesa la comunità. L’appuntamento con il programma ’Vivere il mare’ è in programma sabato in piazza Pertini con un assaggio delle iniziative che verranno organizzate nel corso del periodo autunnale e invernale e nell’occasione il tema sarà ’Un mare di cioccolato’. Dalle 14.30 nella piazzetta di Fiumaretta Daniele Marselli darà una lezioni sui vari modi di trattare e utilizzare il cioccolato e poi saranno aperte le bancarelle di caldarroste, vin brulè, musica e caccia al tesoro in compagnia di Wily Wonka e gli Umpa Lumpa e tombola. Alle 21 alla sala polifunzionale Dario Capolicchio invece si disputerà il torneo di burraco. Per partecipare alla caccia al tesoro è necessaria la prenotazione contattando entro domani, mercoledì, i numeri 389-9814098; 339-1076177. In caso di pioggia la festa si svolgerà al ristorante dello stabilimento balneare Bagno Venezia. Hanno contribuito all’iniziativa i commercianti di Fiumaretta, Credit Agricol e officina meccanica Rvs La Spezia.