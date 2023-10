"Cinque Terre: Nuove Asfaltature per 1,4 milioni di Euro"

Con l’avvio dell’intervento lungo la sp30 a Corniglia, la Provincia ha dato il via alla fase finale delle opere annuali per la messa in sicurezza del fondo stradale, programma di manutenzione straordinaria e sicurezza finanziato con fondi del decreto ministeriale pari a 1.418.186,90 euro. Realizzati o in corso di completamento gli interventi di manutenzione e asfaltatura lungo la sp21 di Sarzana, sp23 di Castelnuovo Magra, sp30, sp 51 e sp63 nel Comune di Vernazza. La fase successiva degli interventi riguarderà la sp9 nel Comune di Beverino, la sp13 a Bolano, la sp20 a Calice al Cornoviglio, la sp45 e la sp46 di Carrodano, la provinciale 65 nel Comune di Deiva Marina, la sp42 nel Comune di Framura e la provinciale 60 nel Comune di Rocchetta di Vara.