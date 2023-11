Cinque Terre Express. Un pacchetto di sconti per i residenti liguri

Dopo le annose polemiche, il dietrofront: è in arrivo un pacchetto di nuovi sconti e agevolazioni per i residenti in Liguria che si avvalgono del servizio Cinque Terre Express, il collegamento su ferrovia fra Spezia e i borghi più famosi del Levante, quest’anno attivo dal 18 marzo al 5 novembre.

La fumata bianca per la proposta di rimodulazione delle tariffe, che sarà attuata in base all’andamento della domanda, è arrivata dopo l’incontro tra Regione Liguria, sindaci dei Comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso e Provincia della Spezia; una manovra ora al vaglio delle amministrazioni, all’interno della quale sono inseriti anche 500mila euro di fondi regionali destinati alle tre amministrazioni per un investimento sul territorio pari a un milione e 500 mila euro complessivi. Queste le misure previste: introduzione di un abbonamento gratuito per gli studenti under 19, di uno mensileannuale per studenti under 26 e di uno scontato del 50% per i residenti nei Comuni di Monterosso, Vernazza e Riomaggiore. È inoltre in corso di valutazione l’aumento della percentuale di sconto fino al 100% per l’acquisto di abbonamento mensileannuale; a queste opportunità, si sommerà il blocco degli aumenti sugli abbonamenti mensili e annuali per tutto il 2024. "Siamo a una svolta sostanziale per le Cinque Terre. Ci apprestiamo a varare un pacchetto di benefici mai visto in nessun’altra regione e dedicato a una delle mete turistiche più amate nel mondo - commentano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e Augusto Sartori, assessore regionale ai trasporti e al turismo –. Le ricadute positive le avremo sia in termini economici e turistici, che di tutela della quotidianità lavorativa".

I due annunciano anche una nuova riunione con i sindaci. Prevista, al contempo, una lieve maggiorazione per i turisti, che dovrebbe nelle intenzioni, agevolare la gestione dei flussi. Plaude la senatrice Stefania Pucciarelli. "Un’ottima iniziativa che incontra le esigenze di tanti cittadini e lavoratori che utilizzano frequentemente il trasporto ferroviario. Bene anche l’introduzione dell’abbonamento gratuito per gli studenti under 19 e la scontistica sugli abbonamenti mensiliannuali per studenti under 26 e per i residenti. Oltre a tutte queste utili iniziative servirebbe anche una premialità per tutti quei turisti che decidono di fermarsi a dormire nelle Cinque Terre rispetto a quelli che invece decidono di visitare questi meravigliosi luoghi non pernottando in loco: permetterebbe di accedere a sconti dedicati tutti quei visitatori che decidono di restare più giorni sul territorio, andando a diversificare quindi la tipologia di turisti".