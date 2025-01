Cinque Terre Express: "Riduzioni anche a noi"

Un incontro con l’assessore regionale ai trasporti Marco Scajola per applicare le riduzioni anche ai residenti di Levanto. È quanto chiesto dal sindaco Luca Del Bello, che punta a ottenere l’applicazione anche ai residenti di Levanto delle tariffe ferroviarie entrate in vigore lo scorso primo gennaio per i cittadini delle Cinque Terre. Del Bello, confortato dall’apertura a ridiscutere le problematiche legate ai trasporti ferroviari manifestata a fine anno sulla stampa dal presidente Bucci, e in parte già concretizzatasi oggi con il blocco dell’aumento del 2,5% previsto dal contratto con Trenitalia, ha infatti inviato alla Regione una missiva con la quale chiede un incontro con l’assessore ai trasporti, Marco Scajola, per "avviare un confronto sulle problematiche che riguardano i cittadini di Levanto in merito all’overtourism del ‘Cinque Terre Express’, soprattutto coloro che, per motivi di lavoro, devono tutti i giorni utilizzare la tratta tra Levanto e alla Spezia".

Segnalando il fatto che, dovendo percorrere una tratta più lunga per raggiungere La Spezia, i cittadini di Levanto sono sottoposti a disagi maggiori degli stessi residenti dei Comuni delle Cinque Terre, il sindaco ribadisce che l’equiparazione delle tariffe rappresenta un’operazione di equità nei confronti di cittadini che per gran parte dell’anno subiscono i pesanti disagi connessi all’affollamento dei convogli senza fruire di agevolazioni che possano in qualche modo mitigare le conseguenze dovute ai disservizi.