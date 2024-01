Cinque Terre Express. Le guide turistiche bocciano il caro-treni: "Aiuta il mordi e fuggi"

Con nove milioni di abitanti distribuiti su una superficie di 22.608 chilometri quadrati, il New Jersey è di gran lunga lo Stato più densamente popolato degli Stati Uniti. Molti là hanno origini italiane, in diversi casi liguri. Nel dopoguerra, soprattutto nell’entroterra della nostra regione, la povertà era tanta, così come era molta la voglia di mettersi alle spalle il ricordo delle brutture del conflitto e di iniziare a inseguire un sogno di felicità. Dal porto di Genova salpavano ciclicamente navi cariche di persone che riponevano in quella traversata atlantica tutte le loro speranze e i loro risparmi. In molti casi, lavorando come dei matti, solidarizzando tra connazionali e infine diventando americani a tutti gli effetti già a partire dalla seconda generazione, il sogno si tramutava in realtà.

Marian, essendo nipote di migranti che partirono alla fine degli anni Quaranta dal piccolissimo comune di Montebruno, in Val Trebbia, appartiene alla terza, di generazione. I suoi nonni, Anna e Peppino, cominciarono con un modesto carretto dei gelati all’angolo di una delle strade di Trenton, la capitale del New Jersey, per poi aprire un bar via via sempre più frequentato. I figli proseguirono ed espansero l’attività mentre lei, nata negli anni Ottanta, dopo aver frequentato il college ha trovato un buon impiego nel settore marketing. La Liguria per lei era solo un nome sulla carta geografica, fino a quando la guida turistica Michela Ceccarini le ha organizzato una ’carrambata’ in grado di riconnetterla con le proprie radici. "Come spesso succede il primo contatto con i clienti avviene per mail, Marian mi scrisse che stava organizzando una visita a Genova e che era interessata a visitare sia la città sia la campagna da dove molto tempo prima i suoi avi erano partiti". Decisa a rendere memorabile il suo viaggio, Michela non perde tempo e scartabellando tra le polverose scartoffie dell’anagrafe e dei registri parrocchiali riesce a organizzare una reunion con quella parte della famiglia di Marian che era rimasta al paese e con cui i contatti erano ormai andati completamente perduti. Un grande pranzo, qualche lacrimuccia versata su uno sbiadito album di fotografie e uno scambio di messaggi che dura tutt’ora. "Essere riuscita a costruire questo incontro è stata una grande emozione anche per me, un piccolo miracolo reso possibile dalla mia radicata conoscenza del territorio e soprattutto delle persone che lo abitano".

Ricorda questo episodio della sua lunga carriera la presidente dell’Agtl – Agenzia delle guide turistiche della Liguria – per sostenere quanto sia fondamentale per la sua professione avere uno stretto legame con i luoghi di cui poi si è si chiamati a diventare ciceroni. Nel mirino la legge 190 del 2023 che sancirebbe la nascita di una ’guida generalista’, che si abilita con un esame su temi nazionali ed è quindi "pericolosamente slegata dal contesto" in cui si troverà ad operare. "Siamo rammaricati – argomenta Ceccarini – al pensiero che da oggi un giovane laureato che voglia intraprendere il nostro mestiere, una volta terminato il suo percorso formativo, dovrà cominciare da zero la sua vera preparazione sul campo, quella che il visitatore richiede. Una domanda talmente chiara che nei 10 anni di vuoto normativo che ci precedono si è visto il proliferare di tante persone che esercitano la professione e quasi tutte si spacciano per veri locals, esperti conoscitori dei segreti del luogo. Che il legislatore non abbia capito questo punto fondamentale è grave, per questo sarebbe auspicabile che il decreto attuativo che dovrebbe uscire a breve prevedesse la possibilità per le aspiranti guide di conseguire una specializzazione contestualmente all’esame di abilitazione. Un provvedimento peraltro che crea danno e confusione anche alla figura dell’accompagnatore turistico, la figura che assiste i viaggiatori nei diversi e aspetti tecnici e pratici".

Altra fonte di preoccupazione per la categoria è, manco a dirlo, l’introduzione di "biglietti dai prezzi spropositati per gli spostamenti in treno nelle Cinque Terre". "Un’iniziativa – dice Ceccarini – che andrà a premiare il turismo mordi e fuggi perché ad essere incentivate rischiano di essere le visite lampo dei torpedoni che toccano anche due o tre località in un solo giorno. L’aumento delle tariffe può rappresentare un danno per chi vuole sostare più giorni nel Levante Ligure o addiritura soggiornare a lungo in una casa di proprietà o in affitto". A dispetto delle positive previsioni sull’afflusso di visitatori, "l’anno nuovo – conclude la presidente – per noi guide turistiche, inizia con un sentimento di grande amarezza".

