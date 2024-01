Cinque Terre Area marina protetta: "Nuovo disciplinare in tempi brevi"

"Ci auguriamo che la revisione del disciplinare di accesso all’Area marina protetta tenga conto anche delle necessità degli operatori del settore e di conoscere al più presto le tempistiche di approvazione dell’integrativo 2024, nell’auspicio che venga approvato in tempi brevi". Così Giacomo Aguiari, titolare di Aphrodite Cinque Terre Boat Tours e referente Confcommercio, sul primo incontro organizzato dal Parco per discutere del nuovo disciplinare dell’Area marina protetta. "Il Parco ha confermato la volontà di approvare un disciplinare semplificato attraverso un approccio di tipo conservativo nei confronti di chi lavora nell’Area marina protetta. Per gli operatori del settore è fondamentale che la revisione avvenga con largo anticipo, e che non siano previste delle modifiche sostanziali. La stagione inizia sempre prima, a fine marzo siamo già in mare".