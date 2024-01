Cinque Terre Area marina protetta Il Parco incontra le associazioni

Primi passi verso il nuovo disciplinare integrativo al regolamento dell’area marina protetta delle Cinque Terre. Dopo la battaglia legale che ha caratterizzato il 2023, associazioni e Parco si sono incontrati per definire il nuovo percorso. Alla riunione presenti anche Confartigianato e Cna, che hanno messo nero su bianco le proprie richieste. "Abbiamo chiesto al Parco certezze nelle tempistiche di approvazione del disciplinare e nel bando – spiegano Francesca Moriconi referente Cna e Nicola Carozza di Confartigianato –. ma anche autorizzazioni pluriennali; proroghe per favorire la destagionalizzazione del lavoro, maggiore coordinamento con i Comuni per i bandi di attribuzione di gavitelli nei campi ormeggio con punteggi coerenti con il disciplinare, il riconoscimento di tutele per il rilascio delle autorizzazioni riservate alle imprese residenti".