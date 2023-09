CINQUE TERRE

Una nuova tappa per lo spettacolo teatrale ’194’: non intrattenimento, ma una riflessione, sul tema del diritto all’aborto e sull’effettiva applicazione della legge sull’interruzione volontaria di gravidanza datata 1978 che lo regolamenta. Due argomenti di attualità battente che fanno capolino anche da dietro al sipario. La replica della pièce con il soggetto e la regia di Maurizia Riccobaldi (ingresso gratuito) è in programma stasera alle 21 nel castello di Riomaggiore, dove andranno in scena insieme a quest’ultima anche Antonella Tofani, Sabrina Menini e Susanna Sturlese, con la partecipazione di Sandro Tore.