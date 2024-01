Cinque milioni contro il dissesto idrogeologico

In arrivo risorse a tutela della sicurezza del territorio. Quasi 5,5 milioni di euro destinati alla Liguria contro il dissesto idrogeologico, come prevede il decreto inviato alla firma in queste ore contenente interventi ritenuti prioritari dalla Regione per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza nelle province di Spezia e Imperia. A rendere noto il provvedimentoè il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica, Vannia Gava. "Sarà cura del commissario di governo seguire ora il cronoprogramma, step by step – sottolinea il viceministro – Parliamo di una regione meravigliosa, la cui messa in sicurezza e tutela è dovere prioritario di tutte le istituzioni, ad ogni livello" afferma l’esponente del governo.