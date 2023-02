Cinque aziende liguri al salone ’Beer&Food’

Ci sarà anche una buona rappresentanza ligure al Beer&Food Attraction, il salone di Italian Exhibition Group giunto alla sua ottava edizione che si terrà alla Fiera di Rimini da oggi al 22 febbraio in contemporanea con la quinta edizione di BBTech expo, la fiera professionale delle tecnologie e materie prime per birre e bevande, e con la dodicesima edizione dell’International Horeca Meeting di Italgrob. Tra gli oltre 600 brand presenti nei 60 mila metri quadri di area espositiva, con decine di migliaia gli operatori professionali attesi anche dall’estero – già confermati 114 buyer da 36 paesi, comprese Spagna, Gran Bretagna, Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca, Israele e Svezia – ci saranno anche 5 aziende liguri, la spezzina La Spezia Brewing Company e le genovesi ‘Associazione le donne della birra’, Morello Forni Italia, Radeberger Gruppe Italia e Velier. La ospita tutte le filiere horeca con un layout dove prende forma la collaborazione con le principali realtà di settore tra cui Italgrob-Federazione Italiana Distributori Horeca, la Federazione Italiana Cuochi, Assobirra, Unionbirrai, Cast Alimenti, Confimprese, e tutti gli stakeholders associativi del mondo horeca. Business, formazione, networking, apertura ai mercati esteri, qualificano la manifestazione.Tra le novità Mixology Circus, realizzata da Italian Exhibition Group con la consulenza di Samuele Ambrosi, Cocktail bar developer titolare del Cloakroom cocktail lab e vicepresidente Aibes, e di The Prince Factory, collettivo di professionisti del settore del bere miscelato e del mondo del bar. Un’iniziativa speciale a cui si può accedere acquistando un ticket dedicato, incentrata sull’arte di miscelare alcolici, con masterclass. Otto i bartender in vetrina